Новый трамвай из Екатеринбурга приехал в Челябинск

Транспортное средство осмотрели вице-губернатор и замминистра дорожного хозяйства.

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Из Екатеринбурга в Челябинск приехал новый трамвай. В ближайшее время он пройдет обкатку в городе в тестовом режиме. В южноуральскую столицу эту модель отправляют впервые, после пробных поездок он будет оценен экспертной комиссией. Сегодня в трамвайном депо № 2 состоялась его презентация.

«Вагон осматривает заместитель Губернатора Сергей Вернерович Шаль и Первый заместитель Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Сергеевич Филиппов», — сообщи в миндортрансе.

Новый трамвай изготовлен на заводе «УралТрансМаш» в соседнем Екатеринбурге. Как утверждает производитель, он может разогнаться до 90 километров в час.

Вагон у новой модели, как и у предыдущего тестового трамвая из Усть-Катава, низкопольный, вместить он сможет до 170 человек одновременно. В салоне установлены камеры видеонаблюдения, обеспечен бесплатный wi-fi. Пассажиры смогут скоротать время в поездке перед ТВ-экраном, а также зарядить гаджеты с помощью имеющихся USB-разъемов.