«Трактор» пожаловался в УФАС на продажу контрафактной атрибутики

Хоккейный клуб борется с продавцом, который без разрешения использует его символику на сувенирах

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) начало проверку по заявлению хоккейного клуба «Трактор» и компании «Атрибутика энд клаб», которые подозревают, что на рынке появилась контрафактная продукция с официальной символикой клуба, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Трактор» указывает на конкретный хозяйствующий субъект, который, по его мнению, незаконно использует средства индивидуализации клуба — его логотип и символику.

Если в ходе проверки подтвердится, что этот субъект является производителем такой продукции, его действия могут быть расценены как акт недобросовестной конкуренции. Если же он выступает лишь продавцом, купившим товар у третьих лиц, материалы будут переданы в правоохранительные органы.

