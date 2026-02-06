Фанат «Трактора» предстанет перед судом за кражу кепок в аэропорту Челябинска

Мужчина из Златоуста похитил фирменные бейсболки хоккейного клуба

В Челябинске завершено расследование необычного уголовного дела, возбужденного по факту кражи из аэропорта Баландино двух фирменных кепок хоккейного клуба «Трактор». Материалы в отношении 39‑летнего жителя Златоуста направлены в мировой суд Металлургического района, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Инцидент произошел 17 декабря 2025 года. Подозреваемый, находясь в стерильной зоне аэропорта в ожидании вылета, заметил магазин с атрибутикой любимой команды. Убедившись, что продавца нет на месте, он снял со стойки две бейсболки, спрятал их под курткой, а затем переложил в ручную кладь. Перед посадкой на рейс мужчина даже надел одну из кепок. Общая стоимость похищенного превысила 8000 рублей.

Личность злоумышленника была быстро установлена. Выяснилось, что через три дня после кражи он должен был вернуться в Челябинск из Сочи. Как только его рейс приземлился, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину прямо в зале прилета. На допросе ранее не судимый фанат полностью признал вину и объяснил мотивы. По словам мужчины, в момент кражи в нем «боролись желание обладать атрибутом и необходимость платить за него деньги», но жажда обладания перевесила.

Обе кепки изъяты и возвращены владельцу торговой точки.