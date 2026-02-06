«Макфа» обвинила «Увелку» в копировании упаковки муки

Челябинское УФАС проводит экспертизу на степень смешения

В Челябинской области баталия между двумя крупнейшими производителями муки. «Макфа» обвинила ООО «Ресурс» («Увелка») в копировании упаковки. Производитель утверждает, что конкурент использует в дизайне аналогичный желтый цвет, расположение элементов, форму и размер. Антимонопольщики проводят экспертизу на степень смешения, сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

«Есть заключения с обеих сторон. Сейчас мы собираем доказательства для оценки, действительно ли имеет место недобросовестная конкуренция», — сообщила Анна Козлова.

В случае подтверждения нарушения по статье 14.6 Закона «О защите конкуренции», компания-нарушитель может столкнуться с серьезными санкциями. Сначала ФАС выдаст предписание об изменении упаковки, чтобы исключить ее сходство до степени смешения. Кроме того, последует «оборотный» штраф в размере от 1 до 15% от выручки, полученной от реализации спорного товара. Учитывая, что продукция продается по всей России, сумма может быть значительной.

Параллельно рассматривается обращение ХК «Трактор». Клуб пожаловался на действия предпринимателя, который продает сувенирную продукцию — шарфы, кепки и другую атрибутику — с использованием товарных знаков, принадлежащих клубу. Происхождение товаров неизвестно. Антимонопольный орган проверяет, ведется ли эта деятельность не только в Челябинской области, но и за ее пределами, и также усматривает в этом признаки недобросовестной конкуренции.

Ежегодно региональная служба рассматривает большое количество подобных дел. Ранее ИА «Первое областное» писало, как региональное УФАС будет выяснять реальную стоимость хлеба.