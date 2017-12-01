/ Комфортные поезд и автобус привезут челябинцев в «Солнечную долину»

Мультимодальный маршрут будет доступен каждые выходные.

Электропоезд повышенной комфортности довезет всех желающих до ГЛК «Солнечная долина». Курсировать он начнет 2 декабря. Посадка будет осуществляться на пригородном вокзале Челябинска. Всего в пути пассажиры проведут чуть меньше двух часов. Правда, придется пересаживаться: в Миассе на станции их встретит комфортный автобус, который доедет до конечной точки.



Покупка билетов на поезд и автобус, а также ски-пасса (по желанию) будет осуществляться по принципу «одного окна» в кассе пригородного вокзала Челябинска. Приобрести билеты можно за 10 дней до поездки. — сообщила сайту «Первый областной» помощник руководителя по связям с общественностью ГЛК «Солнечная долина» Алена Изместьева.

Поезд будет ходить по выходным. Первый из Челябинска отправится в 8:35, прибудет в Миасс в 09:50, а в «Солнечную долину» в 10:35.



В обратном направлении транспорт выдвинется в 16:20. Со станции в Миассе поезд отправится в 17:12, прибудет в Челябинск в 18:42.

Цена билета для детей до 7 лет — 215,2 рубля, для школьников и студентов — 330,4 рубля, для взрослых — 560,8 рубля. На проезд действуют льготы.