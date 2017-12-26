/ «Солнечная долина» будет принимать этап кубка мира по фристайлу 4 года

В 2018 году на соревнование приедут участники Олимпийских игр.

На склонах «Солнечной долины» строится трасса для ски-кросса. Обкатают ее на этапе кубка России по ски-кроссу, который состоится в конце декабря. Так Миасс идет к своему званию столицы фристайла России. Следующее соревнование, которое примет «Солнечная долина», — Кубок мира по фристайлу.

В прошлом сезоне на Южном Урале уже проходил этап Кубка мира по фристайлу. Эти соревнования были высоко оценены международной федерацией и минспортом, и поэтому данный миасский этап становится традиционным на ближайшие 4 года до 2022 года. — прокомментировал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.



В этом году миасские склоны принимают сразу 2 этапа соревнований. Пройдут они 3 и 4 марта, но спортсмены приедут уже 27 февраля. Им нужно будет потренироваться и приноровиться к спуску с гор «Солнечной долины». Многие из участников приедут на Кубок мира сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане. Сборная России традиционно в большинстве состоит из южноуральцев.

Что касается представительства Челябинской области, то сегодня южноуральцы составляют своего рода костяк сборной страны. Поэтому жители региона смогут увидеть своих земляков на домашнем этапе. На прошлом этапе честь области защищали Егор Коротков, Игорь Омелин, Кирилл Гладков и Анастасия Чирцова. — сообщил президент федерации фристайла России Алексей Курашов.

Напомним, что билеты на этап Кубка мира еще можно приобрести. Их цена составляет от 100 до 700 рублей. Добраться на соревнование можно с помощью мультимодального маршрута.