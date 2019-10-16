ТЦ вернется к жизни: «Маяк» снова засветит для домов челябинцев

Торговый центр выкупил бизнесмен из списка Forb

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Спустя полтора года торговый центр «Маяк» выкупила самарская компания. Бывшие собственники сообщили, что специфика у ТЦ не изменится.

ТЦ у бывшего собственника Владимира Спиридонова приобрела группа «Самарский деловой мир». Во сколько обошлась продажа — не разглашается. Но Сергей Спиридонов отметил, что собственников искали так, чтобы направление работы у торгового центра не изменилось.

«В коммерческие планы нас никто не посвящал, но в разговорах нам дали понять, что центр сохранит свою направленность. У них есть серьезный пул арендаторов-федералов, которые работают в комплексах. Поэтому, думаю, все будет хорошо как для арендаторов, так и для потребителей. Комплекс вернется к жизни, в нем можно будет купить все товары», — рассказал сайту bfm74.ru Сергей Спиридонов.

Специалисты поясняют, что у ТЦ «Маяк» есть будущее. Если управляющие не будут направлять силы на конкуренцию с «акулами»: «Касторама», «Икея», «Леруа мерлен».

«Если он не пустится в конкуренцию с другими комплексами, на которые у него нет возможностей, то это будет его хорошим отличием. Этот центр можно направить на Советский, Ленинский и часть Центрального района. Также из него можно сделать специализированный центр: исключительно игровой, центр семьи, центр товаров одежды и услуг для беременных», — рассказал сайту bfm74.ru Станислав Ахмедзянов, гендиректор компании «IBC недвижимость».

ТЦ «Маяк» площадью 35 тысяч квадратных метров, специализируется на товарах для дома. Последнее время, центр не пользовался спросом у Челябинцев