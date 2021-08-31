ТОП-5 поборов в школах Челябинской области

Разбираем конкретные ситуации с прокурором

Накануне Первого сентября Первое областное информагентство составило рейтинг школьных поборов. В нем есть давно известные мамам и папам статьи, а также те, о которых, возможно, вы даже не подозревали. Конечно, школам непросто расти без поддержки родителей. И мы не призываем перекрыть поток помощи совершенно. Но хотим, чтобы челябинцы знали, от каких просьб классного руководителя они могут в любой момент отказаться.

Прокомментировать рейтинг поборов мы попросили сотрудника прокуратуры Челябинской области — прокурора отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Ирину Меньщикову.

1. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС, ОХРАНА

Чаще всего родителей просят оказать материальную помощь школе в форме добровольного пожертвования и взноса на охраны.

Плата за охрану, как правило, небольшая и составляет около тысячи рублей в год. Эти деньги идут на зарплату охранников, на поддержание работы камер видеонаблюдения и сигнализации и в конечном итоге работают на безопасность детей.

Добровольный взнос в школах гораздо больше и может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Самые большие суммы обычно просят при поступлении ребенка в школу, также родители ежегодно сдают деньги в фонд школы и класса.

«Законом это не запрещено. Но должен действовать принцип добровольности. Платят только те, кто согласен. Причем учитель не имеет права собирать наличные деньги. Родителям выдается квитанция, а сам взнос переводится на специальный счет школы. Прямая передача денег запрещена. При этом школа не имеет права озвучивать, проставлять в квитанциях конкретные суммы. Иначе это будет расценено как принуждение. Взнос доброльный, и человек сам решает, какую сумму он может выделить на поддержку учебного заведения», — говорит Ирина Меньщикова.

2. УЧЕБНИКИ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

Уже прошли дикие времена, когда родители перед началом учебного года покупали учебники для ребенка. Сегодня школы выдают их бесплатно. Однако мало кто из родителей знает, что и рабочие тетрати тоже школы обязаны выдавать безвозмездно. А стоят они немало. Например, в начальной школе стандартный комплект рабочих тетрадей обходится примерно в три тысячи рублей.

«Школа должна бесплатно предоставить ученикам все необходимое для учебы: учебники, учебные пособия, методические материалы, если такие пособия предусмотрены программой и являются частью учебно-методического комплекса. Родители не обязаны покупать рабочие тетради в рамках образовательной программы за свой счет. Если школа требует оплату — это нарушение», — говорит прокурор.

Если рабочая тетрадь не предусмотрена образовательной программой школы, но ее советует учитель для самостоятельных занятий дома, родители могут отказаться от рекомендации или закупить тетради за свой счет. Оплаченные таким образом пособия не могут использоваться на уроках — их не требуют носить в школу, не оценивают и не делают обязательными для всех.

Кстати, Минпросвещения рекомендует использовать бумажные рабочие тетради в начальной школе. А в основной и средней школе — сократить их применение и активнее тестировать цифровые инструменты.

3. СПОРТИНВЕНТАРЬ

То же самое можно сказать про лыжи. Сегодня школы требуют от родителей закупать снаряжение на свои деньги. Иногда семья тратит на покупку лыж несколько тысяч рублей, а урок физкультуры зимой отменяют по погодным условиям. Получается, что ребенок встает на лыжню всего несколько раз за год, и к следующей зиме семье нужно покупать новые лыжи.

«Если уроки езды на лыжах предусмотрены образовательной программой, школа обязана обеспечить спортивным снаряжением каждого ученика. Детей же не заставляют покупать мячики и канаты. Лыжи, как и другой спортивный инвентарь, относятся к материально-технической базе учебного заведения и должны быть в наличии», — замечает Ирина Меньщикова.

Лыжи, конечно, школа не забирает. И при желании ребенок может кататься на них с родителями в выходные. Но на практике это сделать проблематично, так как лыжи, как правило, принято оставлять на всю зиму на хранение в школе.

4. ПРОДЛЕНКА

Еще одной статьей дохода современных школ стала продленка. С одной стороны, родителей ни к чему не принуждают. Школа оказывает дополнительную услугу и вправе самостоятельно назначать цену за работу учителя и питание вне уроков. Но иногда договор составляется таким образом, что родители вынуждены переплачивать за оказанную услугу.

Например, в челябинском академическом лицее № 95 школьникам предлагают за услугу продленки два договора на выбор — без возможности перерасчета (в этом случае месяц проленки с питанием и кружками обходится в 6 тысяч рублей) и без возможности перерасчета (тогда услуга обойдется родителям в 7,5 тысяч).

В самой школе не видят нарушений закона.

«Ведь мы даем родителям возможность выбрать, какой договор они заключат», — пояснила журналисту Первого областного информагенства заместитель директора Светлана Талапова.

Однако несправедливость для родителей налицо: ребенок мог болеть или отсутсвовать в школе по другой уважительной причине, при этом деньги за пропущенные дни родителям не вернут. Это противоречит закону «О защите прав потребителей». К сожалению, дозвониться до Роспотребнадзора при подготовке этого материала не получилось, из-за коронавируса ведомство работает в сложном режиме.

«Не видя договора, прокомментировать эту ситуацию сложно. Но сам факт того, что за одну и ту же услугу с родителей берут разные суммы, мне не понятен», — говорит прокурор Ирина Меньщикова.

5. ПОДАРОК УЧИТЕЛЮ

Подарки для учителя — отдельная статья расходов из фонла класса, на который школьники сдают по несколько тысяч в год. В самом факте того, что учителю хочется выразить благодарность, ничего плохого. И все же следует помнить, что у стоимости подарка должны быть разумные пределы.

«Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ учителя не имеют права принимать подарки дороже трех тысяч рублей. При этом согласие родителей на покупку подарка должно быть оформлено протоколом родительского собрания. Протокол служит доказательством того, что информацию о покупке подарка и о стоимости подношения доведена до каждой семьи. А любой родитель имеет право высказать свое мнение», — говорит Ирина Меньщикова.

По словам прокурора, в последние годы поборов в школах становится меньше. Прокуратура ведет активную разъяснительную работу среди населения и директоров школ, а родители все активнее отстаивают свое право не платить деньги. А в прокуратуре Челябинской области работает «горячая линия» по поборам в школе и в дестких садах: 8 (351) 239-21-07.

«В прошлом году за лето мы получили 29 жалоб от родителей, а в этом году всего семь. Это были сигналы из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Южноуральска. Многие просят принять сигнал анонимно, так как боятся давления на семью и ребенка. Мы это делаем. Оставить жалобу на „горячую линию“ можно, не называя своего имени. Главное — указать школу», — говорит прокурор.

Если родительский комитет или школа требуют с семьи деньги, если ребенка начвли притеснять за неуплату добровольных взносов — также следует обращаться в прокуратуру.

Обычно после проверки прокуратуры школа или директор получают представление об устранении нарешений, а виновным сотрудникам по решению руководства шклы могут объявить замечание, выговор. Если нарушение грубое, может дойти до штрафа и до возбуждения уголовного дела. Такие случаи в Челябинской области были.

Если вы также столкнулись с поборами в школе, звоните автору материала или прислайте свои истории в редакцию. Мы поможет вам разобраться с законности каждого случая.

Читайте также: как в Челябинской области получить 1,5 тысячи рублей на подготовку к школе. Единовременное пособие положено малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами. И как пройдут праздничные линейки Первого сентября.

С 2023 года в Челябинской области планируют выдавать сертификаты на обучение детей в кружках и секциях. Документ позволит посещать занятия только на определенную сумму.

