Жители Челябинской области могут пожаловаться в прокуратуру на поборы в школах

Ведомство напоминает о незаконных сборах денег в фонд класса или группы в детсаду

Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по принудительным сборам денег с родителей в школах, детских садах или других учебных заведениях. Пожаловаться на требования сдать деньги в фонд школы, класса или группы детского сада можно каждый будний день с девяти утра до шести вечера. Жалобу проверят и, если будут основания, примут меры прокурорского реагирования, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщить о том, что должностное лицо образовательного учреждения требует с родителей деньги, можно по телефону горячей линии (351) 239-21-07. Звонки принимаются с 09:00 до 18:00.

«Требования должностных лиц образовательных организаций к сдаче денежных средств в фонд школы, класса или группы в детском саду являются незаконными, поскольку ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования», — пояснили в прокуратуре.

Кроме горячей линии, можно отправить запрос через интернет-приемную на сайте прокуратуры области. В обращении нужно указать наименование образовательной организации, кем проводятся поборы, контактный телефон заявителя. Информацию проверят, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с поборами при устройстве детей в детский сад или школу, поделитесь своей историей с редакцией по телефону 8-902-603-60-40.