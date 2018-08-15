/ Южноуральцы попали в топ-10 молодых профессионалов России

Представители Челябинской области получили 2 «серебра», 7 «бронз» и 4 медальона.

Накануне в Южно-Сахалинске завершился национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Традиционно в нем участвовала команда из Челябинской области. Южноуральцы показали высокие результаты в 12 основных компетенциях и 3 юниорских. Благодаря этому регион попал в топ-10 общекомандного зачета.

Участие наших студентов и школьников в WorldSkills очень важно не только для развития региона, но и для самих ребят. Каждый получает уникальную возможность показать свой профессионализм, заявить о себе, получить бесценный опыт и обрести полезные знакомства. — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Впечатлениями от участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» поделились представители челябинского авиапредприятия. Команда стала одной из лучших в своем направлении.

Наша команда состояла из пяти человек — три сотрудника службы авиационной безопасности и два сотрудника службы организации пассажирских перевозок. Они активно готовились к теоретической части, практическая не представляла особых сложностей. Участники говорят, что конкурс был достаточно сложный, сложнее, чем на региональном этапе. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь международного аэропорта «Челябинск» Елена Светлова.

Медали для Челябинской области принесли: