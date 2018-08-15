/ Южноуральцы попали в топ-10 молодых профессионалов России

Накануне в Южно-Сахалинске завершился национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Традиционно в нем участвовала команда из Челябинской области. Южноуральцы показали высокие результаты в 12 основных компетенциях и 3 юниорских. Благодаря этому регион попал в топ-10 общекомандного зачета.
Участие наших студентов и школьников в WorldSkills очень важно не только для развития региона, но и для самих ребят. Каждый получает уникальную возможность показать свой профессионализм, заявить о себе, получить бесценный опыт и обрести полезные знакомства. — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
Впечатлениями от участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» поделились представители челябинского авиапредприятия. Команда стала одной из лучших в своем направлении.
Наша команда состояла из пяти человек — три сотрудника службы авиационной безопасности и два сотрудника службы организации пассажирских перевозок. Они активно готовились к теоретической части, практическая не представляла особых сложностей. Участники говорят, что конкурс был достаточно сложный, сложнее, чем на региональном этапе. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь международного аэропорта «Челябинск» Елена Светлова.
Медали для Челябинской области принесли:
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Евгений Банников (серебро) — «Веб-разработка и дизайн», Южно-Уральский государственный технический колледж;
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Алексей Тюменцев (серебро) — «Сварочные технологии», Озерский технический колледж;
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Команда «Челябинское авиапредприятие» (бронза) — «Сервис на воздушном транспорте»;
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Александр Аксентьев (бронза) — «Сетевое и системное администрирование», Челябинский радиотехнический техникум;
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Денис Стариков и Федор Павлов (бронза) — «Геодезия», Южно-Уральский государственный технический колледж;
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Данил Суетов (бронза) — «Инженерный дизайн CAD ЮНИОРЫ», МАОУ «Лицей № 97 Челябинска»;
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Максим Касьянов (бронза) — «Токарные работы на станках с ЧПУ ЮНИОРЫ», МОУ СОШ «Школа № 107 Челябинска»;
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Глеб Коробицын (бронза) — «Фрезерные работы на станках с ЧПУ ЮНИОРЫ», МБОУ «Лицей № 120 Челябинска»;
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Алексей Самойленко (бронза) — «Полимеханика и автоматика», Челябинский механико-технологический техникум.
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Медальоны за профессионализм получили:
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Сергей Овсянников — «Управление железнодорожным транспортом», Политехнический колледж;
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Олег Романов — «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», Челябинский дорожно-строительный техникум;
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Максим Горбунов и Владимир Сидоренко — «Мехатроника», Политехнический колледж;
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Руслан Ковынев — «Инженерный дизайн CAD», Миасский геологоразведочный колледж.