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Южноуральцы попали в топ-10 молодых профессионалов России

Представители Челябинской области получили 2 «серебра», 7 «бронз» и 4 медальона.
сегодня в 12:23
  |  Общество

Накануне в Южно-Сахалинске завершился национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Традиционно в нем участвовала команда из Челябинской области. Южноуральцы показали высокие результаты в 12 основных компетенциях и 3 юниорских. Благодаря этому регион попал в топ-10 общекомандного зачета.

Участие наших студентов и школьников в WorldSkills очень важно не только для развития региона, но и для самих ребят. Каждый получает уникальную возможность показать свой профессионализм, заявить о себе, получить бесценный опыт и обрести полезные знакомства. — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Впечатлениями от участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» поделились представители челябинского авиапредприятия. Команда стала одной из лучших в своем направлении.

Наша команда состояла из пяти человек — три сотрудника службы авиационной безопасности и два сотрудника службы организации пассажирских перевозок. Они активно готовились к теоретической части, практическая не представляла особых сложностей. Участники говорят, что конкурс был достаточно сложный, сложнее, чем на региональном этапе. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь международного аэропорта «Челябинск» Елена Светлова.

Медали для Челябинской области принесли:

  • Евгений Банников (серебро) — «Веб-разработка и дизайн», Южно-Уральский государственный технический колледж;

  • Алексей Тюменцев (серебро) — «Сварочные технологии», Озерский технический колледж;

  • Команда «Челябинское авиапредприятие» (бронза) — «Сервис на воздушном транспорте»;

  • Александр Аксентьев (бронза) — «Сетевое и системное администрирование», Челябинский радиотехнический техникум;

  • Денис Стариков и Федор Павлов (бронза) — «Геодезия», Южно-Уральский государственный технический колледж;

  • Данил Суетов (бронза) — «Инженерный дизайн CAD ЮНИОРЫ», МАОУ «Лицей № 97 Челябинска»;

  • Максим Касьянов (бронза) — «Токарные работы на станках с ЧПУ ЮНИОРЫ», МОУ СОШ «Школа № 107 Челябинска»;

  • Глеб Коробицын (бронза) — «Фрезерные работы на станках с ЧПУ ЮНИОРЫ», МБОУ «Лицей № 120 Челябинска»;

  • Алексей Самойленко (бронза) — «Полимеханика и автоматика», Челябинский механико-технологический техникум.

  • Медальоны за профессионализм получили:

  • Сергей Овсянников — «Управление железнодорожным транспортом», Политехнический колледж;

  • Олег Романов — «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», Челябинский дорожно-строительный техникум;

  • Максим Горбунов и Владимир Сидоренко — «Мехатроника», Политехнический колледж;

  • Руслан Ковынев — «Инженерный дизайн CAD», Миасский геологоразведочный колледж.

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