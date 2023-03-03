«Подавляющее большинство обследованных детей — 78% — относятся к I и II группам здоровья. Они либо имеют небольшие отклонения в здоровье, либо не имеют их», — пишет Ирина Гехт.
Чаще всего у детей выявляют патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, болезни нервной системы.Следующая неделя, с 6 по 11 марта, в Челябинской области будет посвящена здоровью матери и ребенка. Ирина Гехт призывает родителей вовремя приводить детей на профосмотры и на прививки, а также учить их бережному отношению к своему здоровью на личном примере.
Между тем челябинский опыт борьбы с детским раком распространят на другие регионы России. Медики, власти и НКО готовы бороться с онкологией вместе.