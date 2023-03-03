78% детей в Челябинской области не имеют серьезных проблем со здоровьем

Ирина Гехт подвела итоги плановых медосмотров

Челябинская область вошла в число регионов, которые лидируют по объемам проведенных медосмотров среди детей. Только с начала 2023 года на Южном Урале комплексно осмотрены 90 тысяч 452 ребенка. Об этом в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Подавляющее большинство обследованных детей — 78% — относятся к I и II группам здоровья. Они либо имеют небольшие отклонения в здоровье, либо не имеют их», — пишет Ирина Гехт.

Чаще всего у детей выявляют патологии костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, болезни нервной системы.