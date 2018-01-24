/ Кинозвезда Любовь Толкалина приехала в гости к бабушке в Челябинскую область

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39-летняя актриса Любовь Толкалина приехала в Челябинскую область на гастроли. Артистка рассказывает о перемещениях по региону в социальных сетях. Она уже успела побывать в Магнитогорске, на Аркаиме и сфотографировалась с челябинским метеоритом в краеведческом музее в столице Южного Урала. Кроме того, кинозвезда нашла время для того, чтобы навестить свою бабушку, которая живет в Миассе.
Бабушка Люба, в честь которой меня назвали, моей давно ушедшей бабушки Нины родная сестра. Последняя у нас в семье бабуся. Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный Байкал. Пока она жива, я — не просто ребёнок, я «дитёнок». Так она меня и называет. — рассказала Любовь Толкалина в Инстаграме.
По словам артистки, у женщины была непростая жизнь, но, несмотря на это, она сохранила способность не унывать, чувство юмора и сердечность. Любовь Толкалина призналась, что хотела бы так же смотреть на мир в 82 года.
Поклонники актрисы отметили красоту уральской родственницы.
Какие красивые черты лица у бабушки! Послушайте, по-моему, вы похожи? Или мне кажется? Одни и те же черты лица, только вы молодая, а бабуленька слегка повзрослевшая. — пишут в комментариях пользователи Инстаграма.
Добавим, накануне, 23 января, в Челябинске состоялся спектакль «Мастер и Маргарита» с Любовью Толкалиной в главной роли. Она стала известна после картин «Слушатель», «Как выйти замуж за миллионера», «У каждого своя война» и «Жуков».
Любовь в квадрате.Люба и баба Люба )))) Прошу любить и жаловать-Мой бабулёнок!!! Бабушка Люба, в честь которой меня назвали, моей давно ушедшей бабушки Нины родная сестра. Последняя у нас в семье бабуся. Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный байкал.Пока она жива, я- не просто ребёнок, я дитёнок. Так она меня и называет. Она со своим « влюбчивым» именем , которое мне перешло по наследству,прожила очень непростую жизнь...дивлюсь её силе,прозорливости, внимательности, энергии лучистой, ее чистоте дивлюсь, способности не унывать, остроте мышления, памяти, сердечности, чувству юмора, тончайшей чувствительности и филигранному владению русским языком... как говорит моя внучатая племянница Яна « бабушка, ты у нас такая красавица, только тебе лицо поменять надо» мы с Бабой Любой хохочем... ну уж нет, за каждую морщиночку, господи спасибо. Я хочу в 82 года быть именно такой. И так же смотреть на мир. #святое #бабушка #бабушкалюбимая #берегитесвоихблизких #семья #миасс #мысурала