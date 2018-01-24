/ Кинозвезда Любовь Толкалина приехала в гости к бабушке в Челябинскую область

Фотографию со своей 82-летней родственницей из Миасса актриса разместила в Инстаграме.

39-летняя актриса Любовь Толкалина приехала в Челябинскую область на гастроли. Артистка рассказывает о перемещениях по региону в социальных сетях. Она уже успела побывать в Магнитогорске, на Аркаиме и сфотографировалась с челябинским метеоритом в краеведческом музее в столице Южного Урала. Кроме того, кинозвезда нашла время для того, чтобы навестить свою бабушку, которая живет в Миассе.

Бабушка Люба, в честь которой меня назвали, моей давно ушедшей бабушки Нины родная сестра. Последняя у нас в семье бабуся. Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный Байкал. Пока она жива, я — не просто ребёнок, я «дитёнок». Так она меня и называет. — рассказала Любовь Толкалина в Инстаграме.

По словам артистки, у женщины была непростая жизнь, но, несмотря на это, она сохранила способность не унывать, чувство юмора и сердечность. Любовь Толкалина призналась, что хотела бы так же смотреть на мир в 82 года.

Поклонники актрисы отметили красоту уральской родственницы.

Какие красивые черты лица у бабушки! Послушайте, по-моему, вы похожи? Или мне кажется? Одни и те же черты лица, только вы молодая, а бабуленька слегка повзрослевшая. — пишут в комментариях пользователи Инстаграма.

Добавим, накануне, 23 января, в Челябинске состоялся спектакль «Мастер и Маргарита» с Любовью Толкалиной в главной роли. Она стала известна после картин «Слушатель», «Как выйти замуж за миллионера», «У каждого своя война» и «Жуков».