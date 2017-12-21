/ Фото Михаила Галустяна в рекламе шашлычной стало поводом для возбуждения дела

УФАС счел лицо шоумена рекомендацией для клиентов.

Юморист и комедийный актер Михаил Галустян несколько месяцев «рекламировал» в Копейске шашлык и шаурму. Узнав об этом, он обратился в УФАС и попросил разобраться в ситуации. Сотрудники службы организовали проверку, чтобы понять, действительно ли фотография счастливого шоумена на ларьке нарушает закон о рекламе. В итоге эксперты решили: образ шоумена потенциальные клиенты воспринимают как рекомендацию.



По мнению Челябинского УФАС России, использование указанного визуального образа российского шоумена, предлагающего воспользоваться рекламируемыми услугами организации общественного питания, фактически является рекомендацией относительно определенного объекта рекламирования. При этом документов о том, что присутствующее в рекламе физическое лицо рекомендует данное заведение общественного питания, в антимонопольный орган не представлено. — сообщили сайту «Первый областной» в УФАС по Челябинской области.



Теперь против владельца заведения возбуждено антимонопольное дело. Заседание очередной комиссии, где будет проверена вина предпринимателя, состоится в феврале 2018 года.

Напомним, 27 ноября челябинская УФАС опубликовала информацию о проверке ларька с шаурмой и шашлыком в Копейске. На нем был изображен Михаил Галустян, сам актер крайне возмущался подобной ситуацией. Именно он обратился в антимонопольную службу, заявив, что фото привлекает в заведение клиентов. Шоумен не был рад такой «славе». УФАС организовало проверку.