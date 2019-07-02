На раскопках в Челябинской области нашли «заграничную» фигурку почти 3-тысячелетней давности

На Южный Урал ее привезли из Сибири кочевые племена.

В Челябинской области во время раскопок поселения бронзового века Черноречье 2 археологи Челябинского государственного университета и Университета Вайоминга обнаружили уникальную бронзовую фигурку хищного животного. По предварительным данным, ее привезли из Сибири кочевые племена эпохи раннего железного века.



Работы имеют спасательный характер, поскольку культурный слой поселения активно разрушается берегом реки Уй. Исследования зольника, в который жители древнего поселения перемещали все отходы жизнедеятельности и производства, дали немало интересных артефактов помимо уникальной фигурки зверя — каменные и бронзовые орудия, фрагмент орнаментированного костяного изделия, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЧелГУ.

Руководят раскопками директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, специалист Института археологии РАН Наталья Батанина и преподаватель департамента археологии Университета Вайоминга (США) Джеймс Джонсон при участии сотрудников УНЦ Надежды Малой, Николая Петрова и студентов Университета Вайоминга.



Коллекция с раскопок будет представлена на выставке в музее археологии и этнографии ЧелГУ уже этой осенью.

