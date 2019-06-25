/ В Челябинской области нашли ритуальный комплекс с жертвоприношениями

Его использовали для совершения обрядов в течение сотен лет.

В Пластовском районе Челябинской области, во время раскопок могильника Степное 25, был обнаружен ритуальный комплекс, состоящий из четырех менгиров — грубо обработанных каменных глыб. Все они ориентированы на астрономические события и на вершины окрестных гор. Участники экспедиции учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского госуниверситета обнаружили под ними следы жертвоприношения животных, трупосожжения людей, а также предметы быта. Ритуальный комплекс использовали жители местных поселений несколько столетий.



Древние мегалиты Урала являются малоизученными археологическими памятниками, их датировка представляет обычно большую проблему, поскольку очень часто кроме вкопанных в землю массивных камней археологи не находят никаких иных артефактов. В данном случае обнаружены и изучены были не только сами мегалиты, а следы связанных с ними ритуалов — жертвоприношений и погребений, форма которых очень отличается от той, что мы привыкли изучать в некрополях бронзового века. Судя по различной керамике, их использовали представители многих археологических культур на протяжении веков — начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века. — подчеркнула руководитель экспедиции, директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.



Ритуальный комплекс будет опубликован в монографии представляющей материалы раскопок могильника Степное 25, начиная с 50-х годов. Предметы, найденные во время раскопок можно будет увидеть на выставке в музее археологии и этнографии ЧелГУ уже осенью.

