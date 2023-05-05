«ВКонтакте» разрабатывает российский аналог Tinder

Новое приложение для знакомств запустят летом 2023 года

Компания VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств. Он заменит ушедший из России Tinder. Его планируют запустить летом 2023 года, можно будет войти через свой аккаунт «ВКонтакте» или зарегистрироваться отдельно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.



В экосистеме «ВКонтакте» уже есть сервис «VK Знакомства» с функционалом, как в «Тиндере». Он работает внутри приложения VK. Для поиска пары нужно оплачивать подписку. Летом сервис планируют вывести в отдельное загружаемое приложение.

Это не единственный аналог иностранного сервиса. В России уже работают «Мамба», «ДругВокруг» и другие приложения для поиска пары.

Напомним, Tinder Match Group, владелец сервисов знакомств Tinder, Hinge и PlentyOfFish, полностью уходит из России. 30 июня 2023 года сервисы станут недоступны для россиян.