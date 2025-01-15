Тигрят, кенгуру, медвежат и страусов провозили через челябинский аэропорт

Дикие животные путешествовали в специальном отсеке

Челябинский аэропорт имени Курчатова в прошлом году стал временной цитаделью для диких животных. Пассажиры регистрировали на рейс тигрят, медвежат, страуса, сокола, кенгуру и даже лабораторных крыс. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Также аэропорт принял аквариумных рыбок, обезьян, попугаев, собак, ястреба, сокола, змей и партию насекомых весом 475 килограммов.

«Самые длинные маршруты были у кошки, прилетевшей в Челябинск из Владивостока через Москву, и рыб, доставленных рейсом из Калининграда через Пулково», — отметили в пресс-службе.

Чтобы перевезти животное на борту самолета, нужно выполнить определенные процедуры. Требования к перевозу животных опубликованы на сайтах авиакомпаний.