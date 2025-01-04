В Магнитогорске построят новый терминал аэропорта при поддержке ВЭБ.РФ

В регионе ведется масштабная реконструкция воздушной гавани

Глава корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину о предстоящем строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске. Воздушная гавань в настоящее время проходит масштабную реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба «ВЭБ.РФ».

«У нас поданы заявки еще на строительство шести новых аэропортов — это Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал», — уточнил Игорь Шувалов.

Общий объем инвестиций в эти аэропорты — 376 миллиардов рублей. Участие «ВЭБ.РФ» составит 148 миллиардов рублей.

Задачу технического перевооружения воздушной гавани Магнитогорска поставил президент Владимир Путин. В аэропорту ведется масштабная реконструкция при сохранении рабочего графика: уже отремонтированы взлетно-посадочные полосы и стоянки самолетов. В ходе рабочей поездки в Магнитогорск губернатор Алексей Текслер сообщал, что после завершения реконструкции аэропорт Магнитки станет полностью обновленным и современным.

В планах «ВЭБ.РФ» утверждение новой стратегии группы до 2030 года. На данный момент капитал «ВЭБ. РФ» составляет почти 1,2 триллиона рублей. Этого достаточно, чтобы в полном объеме провести бизнес-план 2025 года и начала 2026 года.

«Очень важно и дальше расширять инструменты поддержки. Сейчас новые нюансы появились, связанные с более внимательным отношением к импортозамещению, а это — внедрение и программного обеспечения, и технологических вещей российского производства, это также и наращивание выпуска высокотехнологичной продукции, создание новых рабочих мест»,— считает Михаил Мишустин.

Благодаря мерам поддержки «ВЭБ. РФ» запущено 12 аэропортов в России, включая один из важнейших аэропортов страны в Москве — Шереметьево. Эти аэропорты перевозят 110 ммллионов пассажиров в год.