Каких домашних животных заводят челябинцы

Помимо традиционных кошек и собак в квартирах жителей Южного Урала можно встретить питонов и тараканов

Люди заводят домашних животных по многим причинам. Чаще всего решающую роль играет потребность в душевном тепле, физической активности, стремление проявить ответственность.

Кто хоть раз содержал питомца, знает, что дело это затратное. Наполнитель, корм и, не дай бог, лекарства занимают почетное место в списке домашних покупок.

Мы попросили работника одного из зоомагазинов в Челябинской области поделиться наблюдениями: что предпочитают покупать южноуральцы для своих любимцев и в какую сумму они обходятся.

Ксения Карташова учится на врача-ветеринара в Южно-Уральском государственном аграрном университете. В свободное от учебы время работает продавцом в зоомагазине. Говорит, что поток покупателей практически непрерывный. Спокойно съесть обед считается редким исключением.





Ожидаемо самым ходовым товаром в магазине считается корм для собак и кошек, реже покупают еду грызунам, еще реже — волнистым попугаям. Накормить кошку обойдется примерно в 1500—3000 рублей в месяц. Купить наполнитель — 500—700 рублей. Походы к ветврачу происходят по необходимости, в год около 4000—5000 тысяч рублей на это стоит предусмотреть.

«Если ты только заводишь, например, собаку, это дополнительные расходы. Особенно если собака породистая. Ей нужна лежанка, кормушки, корм, игрушки, поводок. Все это обойдется тысяч в двадцать. И это помимо самой собаки. Например, шпиц стоит в пределах 30 тысяч», — рассказывает Ксения.





У девушки дома перебывало много животных: ящерицы, жабы, кормовые тараканы, кошки, собаки. Сейчас живут улитки ахатины и 15 декоративных крыс породы дамбо. Так много, потому что недавно в семье крыс произошло пополнение, родилось 10 детенышей. Они уже подросли, постепенно обретают новых хозяев. Дамбо живут в клетках, некоторых Ксения пытается дрессировать, любимцам дает имена.

«Крыс завела, потому что очень сильно хотела собаку, и до сих пор хочу. Пока не позволяют жилищные условия. А крысы по характеру очень похожи на собак. Они такие же ручные, можно их дрессировать. Едят в основном зерновой корм, но вообще всеядные», — говорит будущий ветеринар.





Если вы ужаснулись, читая о хобби девушки, — у нас есть еще более жуткая история. Подруга Ксении держит дома 20 змей. Они содержатся в контейнерах, которые застилают одноразовыми пеленками. Большие питоны живут в террариумах, которые стоят тысяч по 20 каждый. Для корма любительница змей покупает им мышей и крыс.

Надо сказать, что традиционное отношение к животным как к помощникам тоже очень распространено. Конечно, в большей степени это присуще владельцам частных домов. Там животные сторожат дом, ловят мышей, несут яйца и дают молоко.





Возможностей выбрать домашнее животное в Челябинской области очень много. Каждый может найти уникального питомца, который принесет радость и потребует заботы.