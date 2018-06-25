Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.24 -0.55 73.72 +0.03
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ На Южный Урал идет потепление

На Южный Урал идет потепление

Воздух прогреется до 28 градусов.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Солнечная погода придет в Челябинскую область и сохранится в южноуральской столице до конца недели с небольшим перерывом на грозы. Такой прогноз делают синоптики. При этом, по данным челябинского гидрометцентра, неделя начнется с резких порывов ветра.

В понедельник, 25 июня, ожидается ветер северо-западный, северный 4−9 метра в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду. — сообщили в челябинском ЦГМС.

Дневные температуры в среднем будут около плюс 24−28 градусов. Дожди и грозы возможны в среду и в четверг. При этом, по данным специалистов, уже на следующей неделе осадки снова вернутся в ежедневный режим.

Общество
«Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом
01.05.2018
«Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом
Общество
Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом
28.04.2018
Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом
Общество
Теплая погода погрузила в воду улицы Челябинска, Ашинского и Сосновского районов
09.04.2018
Теплая погода погрузила в воду улицы Челябинска, Ашинского и Сосновского районов
Общество
Промозглая погода ждет южноуральцев в начале новой недели
08.04.2018
Промозглая погода ждет южноуральцев в начале новой недели
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Копейские подростки высушили обувь на мемориале Вечный огонь
сегодня в 08:29
Копейские подростки высушили обувь на мемориале Вечный огонь
Общество
На Южный Урал идет потепление
сегодня в 08:00
На Южный Урал идет потепление
Общество
Трасса М5 встала в пробках из-за дорожного ремонта и аварий
вчера в 15:56
Трасса М5 встала в пробках из-за дорожного ремонта и аварий
Спорт
Челябинских болельщиков сделали звездами интернета
вчера в 15:06
Челябинских болельщиков сделали звездами интернета
Спорт
Южноуральский бадминтонист выиграл Клубный Чемпионат Европы
  
вчера в 13:56
Южноуральский бадминтонист выиграл Клубный Чемпионат Европы
Происшествия
Лихач протаранил остановку в Челябинске
вчера в 13:05
Лихач протаранил остановку в Челябинске
Происшествия
83-летняя пенсионерка бесследно пропала в Копейске
вчера в 12:26
83-летняя пенсионерка бесследно пропала в Копейске
Происшествия
Девушка погибла в аварии с пассажирским автобусом
вчера в 11:40
Девушка погибла в аварии с пассажирским автобусом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6