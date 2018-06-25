/ На Южный Урал идет потепление

Воздух прогреется до 28 градусов.

Солнечная погода придет в Челябинскую область и сохранится в южноуральской столице до конца недели с небольшим перерывом на грозы. Такой прогноз делают синоптики. При этом, по данным челябинского гидрометцентра, неделя начнется с резких порывов ветра.

В понедельник, 25 июня, ожидается ветер северо-западный, северный 4−9 метра в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду. — сообщили в челябинском ЦГМС.

Дневные температуры в среднем будут около плюс 24−28 градусов. Дожди и грозы возможны в среду и в четверг. При этом, по данным специалистов, уже на следующей неделе осадки снова вернутся в ежедневный режим.