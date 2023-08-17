Челябинские бойцы СВО получат эксклюзивные шевроны от южноуральских мастериц

В мастерской отложили все заказы, чтобы изготовить нашивки

Работницы швейной мастерской «Урал Denver» из Челябинска смастерили для южноуральских воинов оригинальные нашивки. Шевроны «Зачебурашим», «Победа», «Отважные» и «Военная разведка» будут украшать форму тех, кто сейчас защищает Отечество на полях спецоперации. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, шевроны уже отправили к нашим землякам на передовую.

«Я передаю эти шевроны нашим фронтовикам. Очень хотим, чтобы им было тепло и приятно получить наши шевроны в руки, потому что мы старались. Если ребятам понравится и нужно еще, то сделаем. Не будем выполнять коммерческий заказ, сделаем фронтовикам в первую очередь. Ребята, ждем вас с победой! Мы верим в вас!» — сказала руководитель мастерской Наталья Цветкова.

По ее словам, для выпуска партии нашивок отложили все заказы, чтобы разработать эскизы и настроить оборудование. Позывные на шевронах тоже придумывали сами. Эти нашивки, по словам Натальи Цветковой, отражают характер наших воинов, поэтому очень подойдут парням.

Отметим, что южноуральцы постоянно поддерживают своих бойцов СВО. Накануне стало известно, что один из активистов передал свою «Ниву» в распоряжение 6-го танкового полка. Предварительно ее «прокачали» под полевые условия. Также на этой неделе бойцы спецподразделений Росгвардии получили шесть ружей для борьбы с вражескими дронами. Это оборудование позволит подавлять беспилотники неприятеля.