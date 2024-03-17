Еще двое челябинцев выиграли автомобили, приняв участие в викторине «Всей семьей — за Челябинск»

Стойки регистрации расположены на избирательных участках

В воскресном эфире ОТВ ведущая Анна Шамбадал вместе с семьей Карнаевых, которые накануне выиграли автомобиль в викторине «Всей семьей — за Челябинск», назвала следующих обладателей новеньких машин «Лада». Ими стали жители Челябинска Наталья Калинина и Михаил Корляков, передает ИА «Первое областное».

Мы связались с Михаилом Корляковым и узнали, что он почувствовал, узнав о выигрыше.

«Мне до сих пор не верится, что я выиграл автомобиль. Мне позвонили, сказали включить телеканал ОТВ. Оттуда я и узнал о выигрыше. Очень приятно, конечно», — поделился счастливчик.

Кстати, определить новых владельцев автомобилей «Лада» выпала честь детям Алана Карнаева, который стал обладателем машины накануне. Маленькая Лена достала бланк с именем Михаила Корлякова, а Георгий — с именем Натальи Калининой.

Кроме того, в эфире стали известны имена обладателей новых стиральных машин. Их назвали члены семьи Загитовых, которые накануне также выиграли автомобиль.

Полный список победителей доступен на сайте викторина74.рф.

Напомним, у жителей Челябинской области сегодня есть последний шанс принять участие в викторине и выиграть квартиру, машину, стиральную машину, холодильник или другую технику. Стойки регистрации расположены на избирательных участках.