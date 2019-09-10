«Стрижи» прилетели на авиационный праздник в Челябинске

Фигуры высшего пилотажа военные летчики подарят жителям в честь дня города.

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Во вторник, 10 сентября, 7 самолетов из группы «Стрижи» приземлились в Челябинске. Уже в субботу на военном аэродроме «Шагол» они покажут фигуры высшего пилотажа.

«Долетели прекрасно, Челябинск встретил нас ярким солнцем. Сейчас будем проходить обязательные процедуры перед показом, готовить технику и летный состав. И ждем всех челябинцев в субботу на праздник, надеемся, погода не подведет», — поделился Сергей Осяйкин, заместитель начальника ЦПАТ по летной подготовке, заслуженный военный летчик России, полковник Гвардии.

Показывать фигуры «Стрижи» будут в честь 283-летия со дня рождения Челябинска. В этот день на аэродроме таже будет выставлена летная техника: ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, а также вертолет Ми-8мт. Как пояснили в филиале военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, все экспонаты будут открыты: можно потрогать и посидеть в кабине.

Выступление «Стрижей» — главный подарок авиационного праздника. Группа покажет программу, представленную на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019», а также одиночный пилотаж. Начало мероприятия в 13-00.

После выступления зрители увидят фонтаны различной высоты и формы. Музыкальное «Фонтан-шоу» организует федеральная противопожарная служба Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

В этот день для удобства челябинцев до аэродрома будут организованы дополнительные автобусные маршруты. С северо-запада можно будет уехать от гостиницы «Виктория», из Ленинского района — от кинотеатра «Аврора». В Металлургическом транспорт поедет через бассейн «Строитель», еще один один автобус пройдет через площадь Революции.

Для тех, кто приедет на личных автомобилях, организуют парковочные места. Проехать на аэродром можно будет через улицу Индивидуальную. Здесь будет организован съезд направо, на АЗС «Газпромнефть» с помощью регулировщиков. Выезд — через СНТ «Уралец» на Свердловский тракт. Выехать через улицу Индивидуальную будет нельзя.