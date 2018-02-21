/ Ядерный взрыв, способный уничтожить Челябинский метеорит, смоделировали ученые

Специалисты работали с макетами, имитирующими небесное тело.

Устоят ли астероиды перед ядерным взрывом — выяснили ученые. За основу своего исследования эксперты взяли характеристики Челябинского метеорита, 5 лет назад упавшего в озеро Чебаркуль. В ходе эксперимента выяснилось, что небесное тело — типичный хондрит, которых 85% от общего числа существующих метеоритов.

Для того чтобы определить это, физики создали небольшие макеты с плотностью и прочностными характеристиками астероида. Подобные макеты они делали исходя из состава челябинского космического тела. Сами эксперименты проводились в вакуумных камерах. Метеориты уничтожали с помощью лазерных установок «Искра-5», «Луч», «Сатурн». В конце эксперимента физики смогли смоделировать воздействие ядерного взрыва на настоящий астероид. — сообщает Life.ru.

Ученые определили, что на метеориты подействует взрыв мощностью 6 мегатонн.

Исследованием занимались сотрудники МФТИ, Института космических исследований РАН, Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ и Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.