/ Ядерные и облучательные технологии хотят развивать в закрытых городах области

Новые производства придут вместе со статусом ТОСЭР.

Закрытые города Челябинской области тоже хотят наделить статусом ТОСЭР. Инициатива исходит от губернатора Бориса Дубровского. Сегодня он вместе с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым обсудил перспективы такого решения и площадки, которые в Снежинске и Озерске можно отвести для ТОСЭР.

Это даст серьезный импульс социально-экономического развития территорий. На текущий момент заявки обоих городов на получение статуса ТОСЭР подготовлены, они находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Мы вправе рассчитывать, что здесь будут созданы высокотехнологичные производства, которыми Челябинская область будет гордиться. — сказал Борис Дубровский.

В статусе ТОСЭР Снежинск может получить центр ядерной медицины и организацию производства электрооборудования для малой энергетики. В Озерске хотят видеть Центр облучательных технологий, производство металлообрабатывающего оборудования, а также производство изделий из углеграфитовых материалов, биостимуляторов роста растений и кормовых добавок для животных и птиц, интеллектуальных рукавов для восстановления трубопроводных сетей, порошков металлических сплавов методом газового распыления.

Мы должны быть готовы незамедлительно начать работу с потенциальными резидентами ТОСЭР, как только статус будет получен, чтобы реализация проектов началась в минимально возможные сроки. — высказал свое мнение директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Напомним, разрешение на получение статуса ТОСЭР закрытым городам выдал Владимир Путин. Это произошло в начале декабря 2017 года.