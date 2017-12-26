/ «Уфалейский трикотаж» даст старт развитию Верхнего Уфалея в статусе ТОСЭР

Предприятие включили в федеральный список резидентов.

Первое предприятие готово начинать работу в Верхнем Уфалее с новым статусом. Месяц назад город стал территорией опережающего развития, а теперь в федеральный реестр резидентов ТОСЭР включили «Уфалейский трикотаж». Предприятие создаст 10 рабочих мест для уфалейцев, а затем производство планируют расширить.



Статус ТОСЭР у Верхнего Уфалея появился сравнительно недавно, немногим более месяца назад. Хорошо, что из тех проектов, которые планируются к реализации на этой площадке, один успел оформиться и получить статус резидента ещё до Нового Года. Каждый такой проект — шаг к снижению уровня безработицы в Верхнем Уфалее, который на текущий момент — самый высокий в регионе. — прокомментировал явление губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



В проект будет инвестировано 3 миллиона рублей. Также существуют список потенциальных резидентов ТОСЭР для Верхнего Уфалея. Планируется реализовать 12 инвестпроектов, что подарит еще 860 рабочих мест городу.



Напомним, 19 ноября стало известно, что правительство одобрило заявку Верхнего Уфалея на получение статуса ТОСЭР. «Экономическое чудо» города даже обсудили на пресс-конференции. Там разъяснили все перспективы, которые дарит ТОСЭР Верхнему Уфалею.