/ Южноуральских «кулибиных» начали поддерживать централизовано

Центр поддержки технологий и инноваций открылся в июне.

Сегодня, 28 июня, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ собрались изобретатели. Ученые поделились своими достижениями в научной сфере и проанализировали нынешнюю ситуацию. Одной из площадок, на которых талантливые южноуральцы могут реализовать свои возможности, эксперты называют университеты.

Больше всего изобретений генерируют в высшей школе. Там собран интеллект ученых, студентов и аспирантов. Студент должен что-то сделать, а его руководитель с опытом настраивает на творчество. Для учеников это вдохновение. Есть такая зацепка, в студентах просыпается желание заниматься изобретательством и становиться учеными. — отметил доктор технических наук Виталий Попов.

Сейчас на Южном Урале создана еще одна площадка — Центр поддержки технологий и инноваций. ЦПТИ начал свою работу в июне. Создать его удалось при поддержке Роспатента и правительства Челябинской области.

Создание и развитие центров поддержки технологий и инноваций во всем мире, в том числе Российской Федерации, инициировано Всемирной организацией интеллектуальной собственности, штаб-квартира которой находится в Женеве. Их основной задачей является оказание квалифицированной помощи всем заинтересованным лицам в решении довольно сложных вопросов, связанных с охраной и защитой объектов интеллектуальной собственности. — рассказала директор центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Людмила Солодкина.

Здесь консультируют начинающих ученых по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, проводят тематические семинары и оказывают прочую информационную поддержку.

Посмотреть пресс-конференцию с участием южноуральских изобретателей можно здесь.

