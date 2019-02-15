/ В память о погибших в горячих точках прошел "Бессмертный батальон"

В Миассе шествие приурочили к 30-летию вывода войск из Афганистана.

Акция «Бессмертный батальон», как и «Бессмертный полк» призвана почтить память погибших на войне. Только не в Великой Отечественной, а в локальных конфликтах ХХ века. Марш, ружейные залпы и другие военные почести сегодня отдали тем, кто пал в Афганистане и Чечне. В Миассе в акции приняли участие около сотни человек. А накануне в учебных заведениях города прошли встречи с ветеранами боевых действий.

Я считаю это судьба наверное моя была, потому что 56-я десантно-штурмовая бригада, это было что-то в Афганистане, самая боевая, воюющая бригада. Ее боготворили. И мне пришлось под нее подтягиваться, потому что многое не умею, не знаю, а времени нет на обучение. Я командир, я должен, обязан, я отвечаю за людей. Больше всего запомнился первый день. Буквально несколько часов могут показать, что ты на войне.— рассказывает ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Искалин.

Ровно 30 лет назад 15 февраля советские войска вывели из Афганистана, война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Свыше 15 000 советских солдат и офицеров погибли на чужой земле, 6000 скончались от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны