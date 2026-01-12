Нацпарк «Таганай» за новогодние праздники посетили около 30 тысяч туристов

На Черную скалу взошли рекордные 13 500 человек

Национальный парк «Таганай» под Златоустом установил рекорд посещаемости в новогодние каникулы. Особой популярностью пользовалась экотропа «Таганай за 600 шагов», ведущая к вершине Черной скалы. За время каникул на ее смотровые площадки поднялись более 13 500 человек — поток туристов был настолько большим, что желающим приходилось выстраиваться в очередь, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Там также сообщили, что гостями «Таганая» стали не только жители Челябинской и Свердловской областей, но и туристы из самых разных уголков России. Среди них были гости из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Смоленской области и даже с Камчатки.

Всего с центральной усадьбы национального парка стартовали на маршруты почти 8500 человек, еще около 7000 туристов выбрали для прогулки тропу на Семибратке.

К праздникам в национальных парках готовились: оттуда вывезли более 1300 кубометров мусора.

Буквально вчера мы рассказывали, что в Челябинской области сохраняют более 150 памятников природы, три нацпарка и два заповедника.