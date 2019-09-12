Свыше 30 миллионов рублей обязал выплатить чиновника суд в Челябинской области

Он попался на растрате государственных средств и получении взятки.

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В Челябинске Советский районный суд постановил взыскать свыше 30 миллионов рублей в пользу государства с экс-заместителя министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем. Апелляционным приговором Челябинского областного суда оба признаны виновными в совершении преступлений в особо крупном размере: растрате, пособничестве растраты и даче взятки.

Суд постановил, что Олег Бехтерев похитил из федерального бюджета 29 миллионов 372 тысяч 740 рублей, которые предназначались для оказания поддержки южноуральским инвалидам. При этом он заключал государственные контракты по завышенным ценам с единственным поставщиком — Ириной Кем и её предприятиями. За это чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 3,6 миллионов рублей.

«Прокурор Тракторозаводского района Челябинска обратился в суд с иском о взыскании суммы причинённого ущерба, которые были удовлетворены в размере 3,6 миллиона рублей и 29 миллионов 372 тысяч 740 рублей в пользу бюджета Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В законную силу решение суда пока не вступило.