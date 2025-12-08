Челябинск встал в 10‑балльных пробках утром 8 декабря после снегопада

Синоптики предупреждали о гололедице

Утро понедельника, 8 декабря, в Челябинске началось с заторов на дорогах после ночного снегопада. По данным популярных сервисов, пробки оцениваются в максимальные 10 баллов.

Движение особенно затруднено на Северо-Западе: большие пробки образовались на улицах Профессора Благих, Куйбышева, Чайковского, проспекте Победы, а также на выезде из поселков Западный и Вавиловец.

Затор наблюдается также на въезде в Ленинский район с проспекта Ленина на улицу Рождественского.

ДТП при этом почти нет.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинска и области о снегопадах и гололедице от наката 8 декабря. В областной ГАИ автомобилистам рекомендовали быть предельно осторожными: ехать на сниженной скорости и избегать резких маневров.