/ Южноуральцы смогут в любое время связаться с экстренными службами во время каникул

Губернатор поручил проверить готовность всех служб.

Глава Челябинской области сегодня во время аппаратного совещания поручил проверить готовность всех экстренных служб перед затяжными выходными. Коммунальщики и представитель администрации муниципалитетов должны быть готовы прийти на помощь южноуральцам. Связаться с ними жители должны иметь возможность в постоянном режиме.



Поручаю во всех администрациях и коммунальных службах обеспечить круглосуточное дежурство, люди должны дозваниваться туда с первого раза. Проверить готовность коммунальщиков, электросетевого хозяйства, пожарных. Будет меняться погода, ожидаются снегопады и перепады температур — руководители муниципалитетов должны следить, чтобы их территории не превратились в ледовые катки. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что Борис Дубровский также поручил провести дополнительную разъяснительную работу в школах и детских садах во избежание увеличения происшествий с детьми.

