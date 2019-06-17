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/ «Светофор» расскажет о содержании соли, сахара и жира в российских продуктах

«Светофор» расскажет о содержании соли, сахара и жира в российских продуктах

Производителям предлагают воспользоваться новой маркировкой.
сегодня в 13:46
  |  Общество

Продукты, которые продают на территории России, предлагают маркировать разными цветами. Использоваться будет принцип светофора: например, о превышении сахара, соли и жиров должна информировать красная полоска. Сначала производителям предлагают использовать «светофор» добровольно, но со временем маркировку хотят сделать обязательной. Для введения маркировки отредактировали ГОСТ.

Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. — сообщают «Известия».

Маркировка не должна распространяться на продукты с однородным составом, питьевую воду, пищевые добавки, специализированную продукцию (например, лечебную), кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

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