/ Каждый восьмой продукт животного происхождения на Южном Урале — некачественный

Россельхознадзор Челябинской области провел мониторинг качества продукции.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело мониторинг качества и безопасности продуктов животного происхождения в 2018 году. За это время было отобрано 756 проб молочной и мясной продукции. 94 пробы не соответствуют стандартам качества и безопасности. Помимо молочной и мясной продукции, были взяты пробы меда, рыбы, яиц, корма для домашних животных и т. д.

В молочной продукции выявлялось несоответствие по показателям качества и безопасности: в кефире — крахмал, в молоке — сухое молоко, в твороге — бактерии группы кишечной палочки, в масле — нарушения по жирно-кислотному составу. В мясной продукции — превышение общего микробного числа (иными словами, КМАФАнМ или превышение допустимого количества бактерий группы кишечной палочки), листерии. Именно данный показатель для потребителя показатель характеризует качество, свежесть и безопасность продуктов питания. — отмечается в исследовании Россельхознадзора.

По результатам, полученным после мониторинга, сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области провели проверки производителей, продукция которых не соответствовала стандартам качества и безопасности. На 4 предприятия и 1 физическое лицо было возбуждено дело об административном правонарушении, а на 7 предприятиях вводился режим усиленного лабораторного контроля.