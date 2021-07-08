«Суровый ритейл»: Артемий Лебедев оценил водосточные трубы Челябинска

Накануне известный дизайнер приехал в столицу Южного Урала

Известный дизайнер Артемий Лебедев ведет трансляцию из Челябинска на своем канале в «Инстаграме». Новый пост Артемий посвятил водосточным трубам на фасадах домов по улице Цвиллинга.

Москвича позабавили фасады зданий по Цвиллинга, 37 и Цвиллинга, 40, где коммунальщикам из-за входных групп в магазины пришлось вычурным образом перепрокладывать водосточные трубы.





«Суровый челябинский ритейл подвинет любые водосточные трубы»,

— подписал автор сделанные им фотографии.

В комментариях челябинцы также посоветовали Артемию заехать в Металлургический район Челябинска, и пообещали, что там дизайнер тоже сможет найти немало интересных тем для своего блога.

Напомним, что Артемий Лебедев приехал в Челябинск накануне, 7 июля. Цель визита дизайнера в южноуральскую столицу неизвестна. Стоит отметить, что год назад «Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн нового квартала «1736» в Челябинске, но в офисе заказчика дизайна — компании «ФишерГрупп» — не смогли подтвердить, что поездка связана с работой над проектом.