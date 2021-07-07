В Челябинск едет известный дизайнер Артемий Лебедев

Информация об этом появилась на личной странице блогера

В среду, 7 июля, на личной странице Артемия в «Инстаграме» появился пост, в котором предприниматель сообщил о своем намерении заехать в столицу Южного Урала.







Последний раз Артемий приезжал в Челябинск в 2008 году, когда губернатором региона был Михаил Юревич.

На данный момент точная цель визита дизайнера в Челябинск неизвестна: на наш вопрос в «Инстаграме» он не ответил. Но стоит отметить, что год назад «Студия Артемия Лебедева» разработала дизайн нового квартала в Челябинске.





Речь идет о проекте «1736», который планировалось построить на пересечении улиц Карла Маркса и Российской. Проект заказывала студии компания «ФишерГрупп». Корреспондент Первого областного информационного агентства связался с офисом фирмы, но в компании не смогли пояснить ничего о судьбе проекта, отметив только, что «работа идет». Связан ли визит дизайнера в Челябинск с проектом «1736», в компании комментировать отказались.