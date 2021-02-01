Челябинск примет IX Международный фестиваль CHELoВЕК ТЕАТРА

Задуманный как площадка для дискуссий, фестиваль стал творческой лабораторией для самых оригинальных театральных проектов России и зарубежья

«Это не фестиваль побед, а фестиваль-лаборатория. Здесь много всего замечательного. А есть и совсем не замечательное. И это тоже прекрасно,»

- так высказался о фестивале Александр Вислов, главный редактор журнала «Вопросы театра».

Главный режиссер Нового художественного театра Евгений Гельфонд однажды решил, что современный театр слишком увлекся концептуализмом, спецэффектами и новыми формами. Что в поисках неожиданных режиссерских решений забыто и утрачено классическое предназначение театра — разговор с человеком, внимание к его сокровенным переживаниям и неосознаваемым чувствам.Гельфонд задумал и осуществил достаточно смелую идею — фестиваль без призов и лауреатов, фестиваль не для массового, а образованного зрителя, для спорных и не всегда удачных постановок. CHELoВЕК ТЕАТРА — специфический формат для театральной общественности, как профессиональной, так и любительской. Для публики, которая считает театр важнейшим из искусств и обожает об этом поговорить.За девять лет фестиваль стал хорошим плавильным котлом, местом притяжения для уважаемых критиков, театроведов, режиссеров и актеров из столичных, провинциальных и зарубежных театров.Известные и неизвестные труппы из Греции, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Германии, малых и больших российских городов приезжали в Челябинск со спектаклями, которых не могло бы быть ни в одной театральной афише. Создавалось пространство, на котором возможно все.— В современном театре стали забывать человека. Причём, как человека-творца, так и человека-зрителя. Человека-творца часто заменяют постановочными трюками и концепцией. Человека-зрителя стараются напичкать эпатажным и визуальным, удивить, а не заставить мыслить и сопереживать... Мне кажется, что настоящий театр — это когда люди, которым есть что сказать, выходят и говорят, обращаясь к таким же думающим, творческим людям. Надеясь быть услышанными. Надеясь на рождение разговора о жизни, о Боге, о любви. Поэтому мы и назвали фестиваль CHELoВЕК ТЕАТРА.





Моноспектакль «Из незабываемого…» по мотивам пьесы Р. Ибрагимбекова «Прикосновение» в исполнении Александра Смирнова. Независимый театральный проект «Крупный план» (Нижний Новгород, Россия)





И вот уже девятый год собираются те театральные содружества, которые идут именно по «человеческому» пути в нашем искусстве. Это не значит, что господствует один какой-то стиль, одна эстетика. Все спектакли абсолютно разные, с разным представлением о прекрасном, я бы сказал. Но все они объединены тем самым человеческим содержанием, которое невооружённым глазом можно отличить от ложной концептуальности.

— У вас получилось такое неформальное театральное сообщество.

— Да, лаборатория. Пришли люди, которым хочется именно в нашем пространстве показывать свою работу критикам и зрителям, участвовать в том большом разговоре, о каком я говорил выше. Наш фестиваль даёт им эту уникальную возможность. Конечно, коллективы меняются, но есть костяк, как среди членов экспертного совета, так и среди участников, который ежегодно или почти ежегодно с нами.

Челябинцы уже ждут встречи с Пермским театром «У Моста», Камерным драматическим театром из Вологды, театром «Монплезир» из Петербурга. Нас каждый раз спрашивают: те-то приедут? а такой-то будет? Это дорогого стоит. Потому что зрителю нравится не только развлечься, ему хочется увидеть конкретный театр в его развитии, хочется встречаться с единомышленниками на сцене.









Рабочий момент экспертного обсуждения одного из театральных проектов, 2020 год





— Как бы вы оценили влияние фестиваля на театральную жизнь города?

—Такой фестиваль-лаборатория не может не повлиять на театральную жизнь. Конечно, это влияние не является какой-то громоподобной встряской, которая подбросит, подкинет и поставит всё так, как надо. Влияние фестиваля — это путь воды, капли, которая точит камень, ручейка, который пробивает себе путь в скале. Может, это покажется слишком пафосным, но то, что происходит на фестивале, просто не может не менять людей в смысле их отношения к искусству, понимания его.

— В ваших дискуссиях может принять участие любой человек?

— Конечно. В этом и суть. Наши обсуждения открытые, на них могут присутствовать все желающие — и это даёт сильнейший образовательный импульс. Потому что услышать разборы спектаклей из уст теоретиков театра, критиков высочайшего уровня — значит, тоже учиться размышлять над спектаклем. То, что эти обсуждения значат для профессионалов, можно не анализировать, это понятно без лишних слов. Но те, пусть немногочисленные, простые зрители, которые приходят на эти обсуждения, выносят для себя столько важного, так учатся думать и говорить о театре, что некоторые начинают писать рецензии.

Сам факт, что в Челябинск съезжаются коллективы из разных стран и люди, которые подчас являются главными фигурами в современном театральном процессе, уже даёт городу выход за рамки культурной провинции.

Сила нашего фестиваля в людях. Она есть и она заметна.









Моноспектакль Игоря Ларина «Мой первый друг…» по воспоминаниям И. Пущина об А. С. Пушкине. Театр «Монплезир» (Санкт-Петербург, Россия)

— Аудитория фестиваля — кто это люди?

— Прежде всего, так называемая интеллигенция — из тех, кто любит театр как искусство, для кого театр — жизненная необходимость. У нас есть случаи, когда на фестиваль специально приезжают люди из городов области, они ждут фестиваль, следят за новостями. Такие зрители, собственно, и есть зерно театрального процесса. Хорошо, что каждый фестивальный год прирастает такими людьми, и что особенно ценно, с каждым годом аудитория становятся разнообразнее и моложе.

— Кто отобран для участия в фестивале в этом году?

— В этом особенном году мы хотели создать такой тёплый фестиваль, про себя назвав его встречей друзей. Большинство коллективов, которые приедут в этом году, у нас уже были, участники знают друг друга — то есть мы в такое тяжёлое время хотим обменяться дружеским рукопожатием. Ну и, конечно, будут новые встречи, новые театры.

В этом году у нас получается современный контекст — театр ФЭСТ привезёт пьесу, написанную самим режиссёром спектакля «2411 дождей». Владимирский театр покажет спектакль «Тайна старого дома» по прозе психолога и писателя из Владимира Ольги Гуниной и два спектакля по пьесам самого знаменитого современного ирландского драматурга — Мартина Мак-Донаха.

Если всё сложится и пандемия нам не помешает, то до нас доедет Русский драматический театр из Костаная со айтматовской «Плахой». Впервые на нашем фестивале будет режиссёр Павел Карташёв с десантом из НАД (Национальная ассоциация драматургов), который покажет моноспектакль в исполнении артиста Сергея Иванова «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе М. Хейфеца.









Моноспектакль «В прекрасном и яростном мире» по произведениям А. Платонова в исполнении Евгения Думнова. Камерный драматический театр (Вологда, Россия)





Приедет Частный театральный проект из Нижнего Новгорода с постановкой «можетбытьмэриэнн». Лев Харламов, известный челябинцам по нижегородскому театру ZOOпарк, покажет работу с молодыми артистами по пьесе одного из самых популярных современных драматургов В. Шергина «Бежать».

Без классики не обойдётся. Народный артист России Евгений Владимирович Князев прочтёт «Пиковую даму» А. С. Пушкина — это будет такой своеобразный подарок фестивалю. К тому же в этом году мы сотрудничаем с Челябинской филармонией, и они любезно предоставили нам возможность включить в нашу афишу чтецкую программу Евгения Князева по «Борису Годунову» в сопровождении Челябинского симфонического оркестра.

Михаил Сиворин из театра В. Деля «Предел» приедет со спектаклем «Старосветские помещики» по Гоголю. Яков Рубин из Вологды привезёт «Душечку» Чехова и моноспектакль Е. Думнова по Платонову. Пермский театр «У Моста» покажет солнечную грузинскую вещь «Мачеха Саманишвили».

Снова приедут мэтр русского фолка Сергей Старостин и актриса Татьяна Бондаренко с двумя работами по Борису Шергину.

То есть программа разнообразная, с некоторым уклоном в современность, что очень понятно: мы хотим разобраться в нас самих, нынешних, в традиционном для фестиваля диалоге с классикой.







Разминка, репетиция, дискуссия на фестивале CHELоВЕК ТЕАТРА, 2020 год





— Критики и театроведы, конечно, будут непременно?

— Да, мы продолжаем начатое нами активное сотрудничество с ГИТИСом. Приедут студенты, которые на этот раз будут обсуждать каждый спектакль наравне с экспертами. Хотим погрузить молодых театроведов в серьёзную работу, а также подстегнуть местных пишущих молодых людей. Будем просить выступать со своими впечатлениями не только письменно, в фестивальной газете, но и на обсуждениях.

Мы ждем и наших мэтров: критика и профессора ГИТИСа Нину Шалимову, редактора журнала «Вопросы театра. Просцениум» Марину Тимашеву, известного театрального обозревателя Татьяну Ткач, критика и преподавателя ГИТИСа Ольгу Галахову, редактора журнала «Вопросы театра» и давнего друга фестиваля Александра Вислова.

К сожалению, из-за сложившейся ситуации вокруг ковидных ограничений наши эксперты Нина Мазур из Ганновера и Капитолина Кокшенёва из Москвы не смогут присутствовать лично, но выступят с онлайн-лекциями об актуальных проблемах русского и европейского театра.

— Евгений Михайлович, Ваше главное переживание в связи с фестивалем?

— Оно связано с житейскими сегодняшними моментами: чтобы всё получилось, все были здоровы, все, кто заявлен в афише, приехали. И тогда наш дружеский праздник состоится!



