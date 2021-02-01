Афиша на неделю: куда пойти в Челябинске 1–4 февраля

Музыкальные Bach-шутки, современные «Ромео и Джульетта» и talk-встреча про южнокорейское кино — выбираем, чем занять вечера первой рабочей недели февраля

Боже, в чем я несу

С 01.02, 11:00, 0+

Исторический музей Южного Урала

Вход 10 рублей (и это не опечатка)





В музейной галерее «Восток-Запад» самая модная выставка сумок, авосек и чемоданов, которые были актуальны в разные десятилетия, с начала 30-х до конца 80-х годов. Встречаются и настоящие раритеты: трофейная дорожная корзина из Манчжурии, сумочки Людмилы Татьяничевой (поэтесса знала толк в красивых вещах), кожаный кисет начала XX века, чемоданчик-дипломат делегата XXV съезда КПСС. Есть тут даже миниатюрный кошелек для хранения партбилета. А еще авоськи, самые универсальные сумки, в которых и трехлитровку кваса, и хвосты минтая в газете, и даже кошек носили и взвешивали. Представлены на выставке и другие свидетели эпохи — кошельки и бумажники, обувь и наряды, головные уборы, театральные афиши, пропуск в гостиницу «Россия». Гвоздем выставки стоит чемодан советского пассажира поезда дальнего следования — смена белья, электробритва, «Роман-газета», жареная курочка в кульке (но скорее всего ее уже давно съели). Хорошо, что стоит он не у выхода и сегодня не конец 30-х годов.

В ритме Челябинска

С 01.02 по 28.02, 11:00, 0+

Выставочный зал Управления культуры Челябинска

Ул. Сони Кривой, 30

Вход свободный



Фотография Людмилы Ковалевой, удостоенная золотой медали международного фотоконкурса

Если вам вдруг показалось, что в Челябинске серо, пусто, понаставили заборов и слишком много людей в одинаковой форме, загляните в выставочный зал Управления культуры. Там открыли выставку лучших челябинских репортажников: фотографов, которые ежедневно видят жителей и город совсем иначе. Снимки Людмилы Ковалевой (которая, кстати, в прошлом году получила золотую медаль на Международном фотоконкурсе 24 GRAN TOUR DELLE COLLINE), Александра Исакова, Александра Фирсова (к сожалению, он навсегда остался в 2018-м) показывают, что в Челябинске с размахом и красиво встречают праздники, увлеченно и с огоньком работают, гуляют с детьми, ходят в театры, верят, танцуют, живут, в общем.

Мини-опыты невербальности

С 02.02, 15:00, 14+

Mini-театр ул. Плеханова, 45

Участие платное





Первый частный театр Челябинска открывает курс-спектакль. Для этого приглашают всех желающих поближе познакомиться с театральным неклассическим искусством. Записываетесь, оплачиваете (2500 за месяц, курс длится 2 месяца). В программе курсов танцы и контактные импровизации, режиссерские лекции, просмотры кино и видеозаписей спектаклей разных театров, дискуссии об искусстве и списки полезной литературы. В итоге 15 студентов сыграют пластический спектакль. Занятия ведут хореограф Юлия Куприянова и актриса «Молодежного» Ольга Завьялкова. Здорово, что театр сегодня — это не только яркие костюмы и громкая музыка, а больше про человека, тактильные ощущения и душевное здоровье. Записываться вот тут.

«Ромео и Джульетта»

03.02, 18:30, 12+

Театр оперы и балета

Билеты от 400 рублей





Самая печальная повесть на свете в Челябинском оперном выглядит потрясающе: смелый Дмитрий Чербаджи, член Российской академии художеств, придумал многоуровневые декорации и дополнил их видеопроекциями так, что зрители буквально могут оглядеться в Средневековье. Не просто побывать в каменных стенах, увитых лозами, а узнать эту эпоху ближе, считать культурный средневековый код. Художник по костюмам Мария Высотская превратила наряды героев в необычный микс из современной одежды и элементов прошлого. Так классическая история стала безвременной и всегда попадающей в настроение и эпоху. Балет в двух действиях поставил Юрий Клевцов, а в роли Джульетты — изящная солистка театра Лири Вакабаяси.

Южнокорейский триллер

03.02, 18:00, 16+

Киноцентр им. Оболенского

Вход строго по записи





В камерном челябинском киноклубе покажут фильм «Человек, место, время и снова человек» южнокорейского режиссера Ким Ки Дука. У него отменно получаются триллеры (награда «Золотой лев» тому подтверждение), особенно философского толка. Фильм сам по себе уже конфликт, потому что он о совместном круизе японцев и корейцев из разных социальных сословий. Учитывая строгую иерархию обеих народностей, нетрудно предугадать кровавый финал. Фильм получился почти притчей о грехах, человеческом духе и... земледелии. Смотрите, оставайтесь на дискуссию, которую модерировать будет писатель Юрий Фофин. И в любой непонятной ситуации выращивайте помидоры. Рассаду можно принести уже с собой.

«Бах и Bach»

04.02, 18:30, 6+

Зал камерной и органной музыки

Билеты от 200 рублей





Композиторы средневековья тоже любили шутки, даже за 200. Например, создавали монограммы. Это когда мотив известного произведения складывается из нот, которые в переводе на буквенное обозначение становятся словом или фамилией. Первая и известная последовательность — «си бемоль-до-ля-си» (b-a-c-h), зашифрованная фамилия семейства Бах в неоконченном, но оттого не менее великом сборнике «Искусство фуги». Шутка прижилась, ею пользуются многие композиторы, а музыканты используют для аранжировок и каверов. «Баховые» фуги, а также другие монограммные произведения (например, Шуберта) исполнит органист Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга. Лауреат многочисленных конкурсов, Даниэль выступал в лучших органных залах Советского Союза, Европы, США и Израиля.

Кстати, загляните в наш топ событий на февраль, чтобы успеть купить билеты. И отметьте в календаре премьеры челябинских театров.