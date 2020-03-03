Суперзвезда: енот Витя из Копейска покоряет Инстаграм

Различные трюки зверёк выполняет за вкусную еду.

Послушать 00:00

Знакомьтесь, это — енот Витя. Игривое животное проживает в доме одной из семей в Копейске и по совместительству является звездой Инстаграма. На его страничку на данный момент подписано более 11 тысяч пользователей. Чем же покорило зрителей пушистое создание, рассказал хозяин Вити Евгений Шиляев.

Чего только не делает на камеру Витя! Обаятельный енот и в воде любит поиграть, и орехи вытаскивает из бутылок, и в колокольчик может позвонить. От большинства зверей он отличается сообразительностью: часто, чтобы получить лакомство, Вите приходится выполнить немало сложных заданий. Но он справляется с ними с лёгкостью.

«Сначала просто снимали его на камеру для интереса и выкладывали в сеть, а потом подписчиков стало всё больше, людям понравился наш Витя, и мы стали снимать уже постановочные видео, чтобы было интереснее. А недавно одна из подписчиц предложила снять короткометражку, где главным героем станет, конечно же, Витя»,— рассказывает Евгений Шиляев.

Однако, несмотря на то, что Витя живёт в доме, назвать его настоящим домашним питомцем сложно: обниматься он любит только со своей «мамой» — супругой Евгения Олесей — другим же людям сделать это не удастся. Но просто находиться в обществе посетителей Витя совершенно не против и даже готов показать несколько трюков.

Евгений Шиляев также отмечает, что «движет» енотом не слава и количество подписчиков: уж очень Витя любит лакомства. За них он готов сделать всё, что угодно.