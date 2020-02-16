«Когда он хочет привлечь наше внимание, кричит „Ау!“»: пара из Копейска стала «родителями» для енота

Десятимесячный Витя живет среди людей в атмосфере любви и заботы.

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Семья Шиляевых давно мечтала о еноте, в какой-то момент Евгений и Олеся решились и заказали зверька в питомнике Краснодара — там специально разводят енотов для домашнего содержания. С момента заказа до первой встречи с новорожденным енотом, прошли 9 месяцев волнующего ожидания. Все это время будущие «родители» вынашивали планы по воспитанию пушистого чада.

«Витя у нас родился 5 апреля. Еноты вынашивают потомство по 2 месяца, но с момента подачи заявки, нам пришлось ждать начала брачного периода, поскольку размножаться они начинают по весне, вот и получилось 9 месяцев», — рассказывает Олеся Шиляева.

Витей назвали по очень популярной в недавнее время песне, совпадение или нет, но Вите, действительно, нужно все время куда-то выйти. Когда малыш находится в вольере, просится на волю, потому что очень любопытен.

Кстати, у енота есть своя комната в 30 квадратных метров, в ней же обустроен вольер, и вообще в арсенале все необходимое для животного, даже лесенка для гимнастики.

Шиляевы считают енота своим сыном, тем более после того, как дочка Настя уехала учиться в Челябинск, все внимание достается маленькому Витюше.

«Если енотом заниматься и все ему объяснять, он все понимает. Когда он бегает по дому, он ничего не портит, но любит все трогать и смотреть. Если в доме появляется новый предмет, Витя замечает его и начинает изучать, кстати, для него важно, чтобы все было на своих местах», — объясняет Олеся.

В природе еноты ведут ночной образ жизни, но одомашненные подстраиваются под ритм владельцев. Шиляевы говорят, что по ночам малыш их не беспокоит. Кушает Витюша куриное и кроличье мясо, овощи и фрукты, а вот шоколад и печенье под строжайшим запретом, из лакомства «родители» иногда позволяют сладкий виноград и фундук.

Чтобы привлечь внимание к себе, Витя курлычет как голубь, а еще издает звук «Ау», чтобы «мама» и «папа» скорее подошли.

В семье воспитываются еще 2 кота, которые почему-то никак не хотят общаться с новым членом семьи, хотя малыш к животным тянется, но зато собака друзей всегда не прочь поиграть с Виктором.

Ежедневно с Витей выходят на прогулку, но зимние гуляния непродолжительны, поскольку лапки у домашнего зверька мерзнут, а вот летом Витя любит копошиться в огороде.

«В грядках роется, помидорки ест, закапывает их, выкапывает, червячков находит», — говорит «мама».

Важно, что семья действительно относится к еноту, как к своему ребенку, а не какой-то игрушке. Шиляевы также являются противниками ношения вещей из натурального меха, считают подобное неприемлемым: шубка енота — только еноту, а для человека вполне достаточно пуховика.