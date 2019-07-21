Супергеройский фильм «Мстители. Финал» станет самым кассовым фильмом в истории

По прогнозам он обгонит «Аватар» уже к концу выходных.

Долгожданное завершение третьей фазы киновселенной «Марвел» принесло создателям настоящую славу. «Мстители. Финал» должен стать самым кассовым фильмом в истории кинематографа уже к концу выходных. О том, что по прогнозам, «Аватар» сместится на вторую строку, сообщил глава Marvel Кейвин Файги, выступая на Comic-Con International, отмечает КГ-Портал.

«Компания Disney ещё полдня назад опубликовала мировые сборы „Мстителей“ — $ 2,7892 миллиарда, что всего на $ 500 000 меньше кассы „Аватара“ ($ 2,7897 миллиарда). А поскольку за одну только минувшую пятницу и только в США „Мстители“ заработали $ 367 000, то уже понятно, что по миру за прошедшие часы необходимая сумма была собрана», — сообщает издание.

Напомним, что фильм «Аватар» стал самым кассовым фильмом 25 января 2010 года, спустя 41 день после своего международного релиза.



Отметим, что кассовый сбор «Финала» в России составил $ 46,0 миллионов.





