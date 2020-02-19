Стало известно, почему задержан почетный гражданин Миасса

Андрей Юрчиков обвиняется в многомиллионной растрате.

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В Миассе задержан почетный гражданин города Андрей Юрчиков. Экс-директор машиностроительного завода обвиняется в растрате. По данному факту в отношении него и еще двоих сотрудников предприятия возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 19 миллионов 300 тысяч рублей. Информацию подтвердили в следственном отделе города.

«В отношении них следователем направлено в Миасский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Каждому из фигурантов предъявлено обвинение. По месту жительства и работы прошли обыски. Изъяли ценности и документы, имеющие отношения к делу. Также в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о наложении ареста на имущество в целях возмещения ущерба. Частично обвиняемые вину свою признали», — пояснили в ведомстве.

Речь идет о присвоении средств завода в особо крупном размере, совершенном в 2015 году. По предварительным данным, директор и сотрудники заключили агентский договор, однако выполнять его не были намерены. Деньги они поделили между собой. В настоящее время следственные действия продолжаются.