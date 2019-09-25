«Дядя Сережа» будет дожидаться суда под стражей

Суд изменил меру пресечения по инициативе следователя.

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Областной суд рассмотрел ходатайство следователя по вопросу изменения меры пресечения в отношении Сергея К., более известного общественности как «дядя Сережа». Мужчина дожидался суда по делу об изнасиловании несовершеннолетних. На него заведены уголовные дела за совершение девяти преступлений. Следователь выяснил, что Сергей К. нарушал условия домашнего ареста.

«Он встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними, созванивался с потерпевшим, просил их изменить свои показания, покидал жилое помещение и прочие», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Суда «дядя Сережа» теперь будет дожидаться «за решеткой». Областная инстанция изменила меру пресечения на содержание под стражей до 2 ноября 2019 года.

Напомним, скандал разгорелся в феврале 2018 года. Усыновленные воспитанники коррекционной школы пожаловались на то, что некий «дядя Сережа», домогался до них во время рыбалки. Следствие возбудило 9 уголовных дел.