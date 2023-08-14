Суд обязал мэрию Каслей отремонтировать аварийный тепловой пункт

Объект согревает большинство городских зданий

Власти Каслей довели до аварийного состояния центральный тепловой пункт города (ЦТП), который отапливает зимой полторы сотни зданий, включая школы и больницы. На разрушающееся здание обратила внимание прокуратура. Теперь мэрии придется отремонтировать его по решению суда. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обследование показало, что в здании теплового пункта протекает крыша, а стены имеют сквозные трещины по всей высоте. Суд по иску городского прокурора признал бездействие властей незаконным и обязал орган местного самоуправления провести капитальный ремонт ЦТП в течение года после вступления решения в законную силу.

Наталья Мамаева уточнила, что всего в Каслях два центральных тепловых пункта, которые распределяют теплоноситель по сетям. Первый, аварийный, снабжает теплом 140 адресов. Второй — 21.

Напомним, что в этом году в Челябинской области сокращены сроки подготовки к отопительному сезону. До 1 сентября муниципалитеты должны пройти все проверки, оформить акты и паспорта готовности. Например, в Челябинске подготовлено 190 паспортов и актов готовности.