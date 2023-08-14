Власти Каслей довели до аварийного состояния центральный тепловой пункт города (ЦТП), который отапливает зимой полторы сотни зданий, включая школы и больницы. На разрушающееся здание обратила внимание прокуратура. Теперь мэрии придется отремонтировать его по решению суда. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Обследование показало, что в здании теплового пункта протекает крыша, а стены имеют сквозные трещины по всей высоте. Суд по иску городского прокурора признал бездействие властей незаконным и обязал орган местного самоуправления провести капитальный ремонт ЦТП в течение года после вступления решения в законную силу.
Наталья Мамаева уточнила, что всего в Каслях два центральных тепловых пункта, которые распределяют теплоноситель по сетям. Первый, аварийный, снабжает теплом 140 адресов. Второй — 21.
Напомним, что в этом году в Челябинской области сокращены сроки подготовки к отопительному сезону. До 1 сентября муниципалитеты должны пройти все проверки, оформить акты и паспорта готовности. Например, в Челябинске подготовлено 190 паспортов и актов готовности.