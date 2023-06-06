В Челябинской области сократили сроки подготовки к отопительному сезону

Особое внимание — территориям-аутсайдерам прошлого года

Муниципалитеты Челябинской области в этом году должны будут доложить о готовности к новому отопительному сезону до конца лета. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил на совещании с местными главами губернатор Алексей Текслер. К 1 сентября должны пройти все проверки, оформлены акты и паспорта готовности.

«В этом году поручено провести, завершить эту работу раньше. Хочу заострить внимание глав Златоуста, Троицка, Карталинского и Нагайбакского районов, где в прошлом году не были получены ни паспорта готовности, ни акты готовности. Необходимо организовать работу так, чтобы в этом году необходимые документы получить. А министерству строительства региона организовать сопровождение и, если надо, поддержку», — отметил глава региона.

Алексей Текслер также напомнил, что в Златоусте в настоящее время реализуется большая программа по строительству новых котельных. Губернатор распорядился, чтобы к новому отопительному сезону они заработали.