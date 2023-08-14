В Челябинске сдали 190 паспортов готовности к отопительному сезону

Глава региона ранее поручил завершить эту работу к 1 сентября

Челябинские власти подготовили 190 паспортов и актов готовности к будущему отопительному сезону. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 14 августа, заявил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, вопрос подготовки к подаче тепла остается приоритетным. Соответствующие документы оформляют теплоснабжающие и теплосетевые организации.

«На сегодня в управление ЖКХ города поступило порядка 450 пакетов документов, подготовлено 190 паспортов и актов готовности», — сообщил чиновник.

В начале июня губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов доложить о готовности к зиме до 1 сентября. К этой дате каждая территория должна оформить акты и паспорта готовности. Глава региона особо отметил Троицк, Златоуст, Нагайбакский и Карталинский районы, где в прошлом году эту работу провалили.

Кстати, в регионе проходят активные работы по замене устаревших теплосетей, чтобы зимой не возникало аварийных ситуаций. Только в Металлургическом районе Челябинска потратят миллиард рублей на реконструкцию этой инфраструктуры. Что касается других территорий, то, например, в Красноармейском районе в этом году купили и установили пять новых котельных. Один из таких объектов в Миасском на прошлой неделе проинспектировал глава региона.