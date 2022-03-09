Суд обязал мэрию Челябинска ограничить доступ в дом с рухнувшей стеной на улице Кронштадтской

Здание разрушилось в июне 2021 года и до сих пор не имеет ограждения

По иску прокурора суд обязал администрацию Челябинска ограничить доступ посторонних лиц в аварийный дом по улице Кронштадтской. После обрушения стены в июне 2021 года здание расселили и признали подлежащим сносу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Жильцы в доме фактически не проживают, целостность фасада здания нарушена, стеклопакеты в оконных проемах повреждены, свободный доступ в здание для третьих лиц не ограничен, в том числе и для несовершеннолетних, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По решению суда мэрия обязана принять меры, препятствующие доступу людей в разрушенный многоквартирный дом.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что семь жильцов аварийного дома уже переехали, у двух собственников квартиры придется изъять через суд. Судебные тяжбы затягивают срок сноса здания, ведь по закону пойти под бульдозер оно может только после того, как все жильцы получат новые квартиры.

Также в пресс-службе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска сообщили, что несколько раз в сутки охрана проводит осмотр опасного объекта.