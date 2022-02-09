Снос дома с рухнувшей стеной на Кронштадтской затягивается из‑за судов с жильцами

Здание находится в заброшенном состоянии и никак не ограждено от людей

В Челябинске дом 18 по улице Кронштадской был признан аварийным после того, как прошлым летом там рухнула стена. Было принято решение расселить жильцов, а дом снести. Семь человек уже переехали, у двух собственников квартиры придется изъять через суд. Судебные тяжбы затягивают срок сноса здания, ведь по закону пойти под бульдозер оно может только после того, как все жильцы получат новые квартиры. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города.

«Мероприятия по переселению собственников жилых помещений в данном аварийном многоквартирном доме осуществляются за счет бюджета Челябинска», — пояснили в пресс-службе комитета.

На сегодня разрушенное здание продолжает стоять неогороженным, что может угрожать жизни прохожих, ведь тротуар находится рядом с рухнувшим домом.

«Когда только случилось беда и стена рухнула, все огорожено лентой было, тогда заботились о безопасности. А сейчас что? Все про него забыли, стоит развалюха рядом с жилыми домами, недалеко школа, остановка транспорта, поэтому мимо этого дома постоянно ходит народ. Никаких ограничителей или забора нет», — рассказала жительница соседнего дома.

На запрос редакции ИА «Первое областное» ответили, что заключен контракт, в рамках которого предусмотрена охрана здания.

«Предусмотрен выезд экипажа охраны на объект и его осмотр не менее трех раз в сутки», — сообщили в пресс-службе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Снести здание смогут только после вступления в силу решения суда об изъятии двух помещений у собственников.

Напомним, в начале июня прошлого года в доме по улице Кронштадской рухнула стена. Дом был признан аварийным, а жильцов решили расселить.