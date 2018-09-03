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/ Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска

Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска

Глава города поручил наладить контакт с представителями бизнеса по вопросам благоустройства.
сегодня в 13:02
  |  Общество
В Челябинске началась подготовка к зиме, на улицах проходят массовые субботники. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в администрации города. Общественные уборки уже принесли первые результаты, собрано около 1,5 тысяч кубометров мусора.

На прошлой неделе начались субботники, все активно включились в работу. Во всех районах Челябинска уже 605 предприятий и организаций приняли участие в уборке, это 1,7 тысяч человек. Вывезено около 1,5 тысяч кубических метров мусора. — заявил во время аппаратного совещания Начальник Управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков.

Также в Челябинске приводят в порядок зеленые насаждения. Вдоль тротуаров садят новые деревья, а клумбы готовят к «зимовке». Глава города поручил синхронизировать этот процесс с представителями бизнеса, которые разбивают клумбы своими силами.

Еще раз поработайте с бизнесом. Поддержите все инициативы, с которыми выходят предприниматели в части посадок деревьев около своих торговых и рабочих мест. — обратился к подчиненным градоначальник Евгений Тефтелев.

Также в южноуральской столице продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В Челябинске благоустраивают парки и скверы, уже идут работы по преображению Никольской рощи, Алого поля и других территорий.

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