/ Санки, покрышки и кастрюлю подняли со дна пруда Девичьи слезы на субботнике

В уборке территории захотели участвовать даже дети.

В прошлое воскресенье, 30 сентября, челябинские волонтеры провели уборку на излюбленном месте отдыха горожан — пруду «Девичьи слезы».

В начале этой осени пруд обмелел, уровень воды уменьшился на 40−50 сантиметров. На берегу появился мусор, многие годы скрывавшийся под водой. Спасти пруд вызвались «Челябинские чистомэны». За четыре часа работы волонтеры достали из воды пятнадцать покрышек, посуду и даже санки. Уборка заинтересоавла и местных подростков, которые сами предложили свою помощь.

Чего только не нашли мы во время уборки: тарелки, кастрюлю, вёдра, ботинки, вентиль, сани, провода, ящики, бобины под сварочную проволоку… Всего не перечесть! Говорят, что когда-то место было вырыто монахинями местного монастыря для своих хозяйственных нужд. Тем более нужно беречь этот памятник культуры! — отметили организаторы субботника.

Субботник прошел при поддержке председателя Совета депутатов Ленинского района Андрея Рябенко. Также по поручению властей 24 сентября была начата установка насосного оборудования, чтобы потом поддерживать уровень воды в пруду.

Начали наполнение чаши пруда «Девичьи слезы», посмотрим, насколько поднимется уровень до следующей недели. — сообщил глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

«Челябинские чистомэны» призывают жителей бережно относится к городу, не бросать мусор на землю и сохранять красоту вокруг себя.